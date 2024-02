Bulgarella e Siam in campo per realizzare un hotel vista Piazza Duomo

(Di giovedì 29 febbraio 2024)Holding esrl sono i due gruppi alberghieri che sono scesi inperunnel palazzo comunale dei Portici Meridionali di. Il bando lanciato lo scorso 16 gennaio si è chiuso martedì e ieri, negli uffici del Demanio di via Larga, sono state aperte le due offerte arrivate. La commissione di gara valuterà le proposte tecniche assegnando un punteggio in base alla qualità del progetto (valore estetico, servizi offerti, iniziative ed eventi che favoriscano l’attrattività e l’apertura al pubblico degli spazi, sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, esperienze analoghe realizzate negli ultimi 10 anni). Solo le offerte tecniche con un punteggio non inferiore a 80/100 potranno partecipare alla seconda fase della ...

