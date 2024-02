Serie A | non solo Inter-Atalanta negli ultimi recuperi | le partite

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si completa oggi il programma della ventunesima giornata diA, con glidueche riguardano lenon disputate a gennaio per la Supercoppa Italiana. C’è un anticipo prima diA –21ª GIORNATA Sassuolo-Napoli mercoledì 28 febbraio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214 Sky) e streaming DAZNmercoledì 28 febbraio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214 Sky) e streaming DAZN Bologna-Fiorentina 2-0 12? Orsolini, 95? Odgaard Torino-Lazio 0-2 50? Guendouzi, 56? Cataldi CLASSIFICA66 * Juventus 57 Milan 53 Bologna 4846 * Roma 44 Fiorentina 41 Lazio 40 Napoli 37 * Torino 36 Monza 36 Genoa 33 Empoli ...

