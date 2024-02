NBA | risultati della notte 28 febbraio | Fontecchio protagonista con Detroit Boston continua a vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono undici le partiteNBA. Simonenel successo dei suoiPistons sui Chicago Bulls per 105-95. L’azzurro è il secondo miglior marcatoresquadra dietro Cade Cunningham (26 punti), mettendo a referto 17 punti in ventuno minuti, uscendo dalla panchina. A Chicago non bastano le due doppie doppie di Nikola Vucevic (25 punti e 10 rimbalzi) e Andre Drummond (20 punti e 11 rimbalzi). Vince anche Danilo Gallinari, ma il Gallo è menodel connazionale. Infatti nel comodissimo successo di Milwaukee contro Charlotte, il nativo Sant’Angelo Lodigiano ha chiuso con 8 punti e 2 rimbalzi in quindici minuti di gioco. Finisce con un roboante 123-85 per i Bucks, trascinati dai 24 punti di Giannis Antetokounmpo e dai 23 di ...