Il Btp Valore corre e arriva a 11 miliardi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prosegue a passo di record la terza edizione del Btp, il bond pensato dal Tesoro per incentivare i piccoli risparmiatori ad investire nel debito pubblico italiano. In due giorni le sottoscrizioni hanno toccato 11,05di euro, superando quanto raccolto lo scorso anno dai suoi predecessori sia a giugno (10,6) che ad ottobre (9,3). I numeri del secondo giorno evidenziano, come di consueto, un rallentamento delle richieste: dopo i 6,44di lunedì, in giornata sono stati acquistati titoli per altri 4,61, con il numero dei contratti sceso da 211 mila a poco più di 165 mila e un taglio medio in flessione da 30.553 a 27.840 euro. Il collocamento proseguirà fino alle 13 di venerdì prossimo, salvo il caso in cui il Tesoro decida di chiuderlo ...