‘FML’ dei SEVENTEEN è l’album più venduto del 2023

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È FML deipiùdelsecondo l’IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo. FML ha conquistato l’IFPI Global Album Award: il premio viene calcolato in base alla performance mondiale degli album durante l’anno solare nei formati musicali fisici e digitali, dagli streaming ai download. Pubblicato nell’aprile, FML è statopiù preordinato nella storia del K-Pop e ha debuttato al primo posto in Corea del Sud, raggiungendo poi il primo posto in Giappone e classificandosi nella top five in Francia e negli Stati Uniti. Il gruppo ha visto anchesuccessivo –TH HEAVEN, pubblicato ad ottobre – raggiungere l’ottavo posto nella classifica IFPI Global Album. Gli artisti ...