Bastoni | il Jolly dell’Empoli La sua duttilità è preziosa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Ilaria Masini EMPOLI Ha vendicato Berardi e lo ha fatto con le sue stesse armi: un gol decisivo in pieno recupero. Simonesi mette sotto i riflettori con la rete con il Sassuolo al Mapei, proprio nella settimana che porta alla sfida contro la formazione di Claudio Ranieri. Da Cagliari al Cagliari, dall’infortunio alla rinascita. Per domenica è pronto a rendersi utile, probabilmente in corso d’opera con uno spirito nuovo e con un morale alla stelle. A Reggio Emilia è entrato, ha segnato e ha pianto. In quelle lacrime ha messo tutto se stesso e ha spazzato via il dolore della retrocessione con il “suo“ Spezia decretata al termine della passata stagione proprio su quel campo, ma ha messo alle spalle anche le settimane di sofferenza in azzurro a causa dell’infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per sette partite consecutive. E ha pure vendicato ...