Vigevano | scuola allagata | lezioni sospese all’Itis “Caramuel”

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2023 –questa mattinaRoncalli” di via Segantini a causa dell’esondazione del naviglio di via Cararola che è esondato per le piogge delle ultime ore. L’acqua ha invaso i corridoi del piano terreno e per questa ragione il dirigente scolastico Matteo Loria ha stabilito la sospensione dellee la chiusura dellaper “cause di forza maggiora”. L’acqua ha allagato diversi spazi e i danni potrebbero essere rilevanti. Nessun problema invece per gli istituti “Castoldi” e “Roncalli”, che si trovano nello stesso stabile, per i quali lestanno proseguendo regolarmente. I corsi d’acqua che attraversano la città sono monitorati perché alcuni di essi sono prossimi al livello di guardia.