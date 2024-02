Pensioni 2024 | nodo dopo quota 103 e Opzione Donna | serve previdenza complementare?

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cosa succederà alla riforma delle? Guardando anche al periodo successivo alla scadenza della103, che, anche nella sua attuale versione “penalizzata”, terminerà il 31 dicembre, il principale problema da risolvere rimane quello della flessibilità nell’uscita per rendere il sistema previdenziale obbligatorio meno rigido, ma nelle ultime settimane il Governo sembra avere altre priorità.: uscite anticipate e, parla Tafaro A causa dell’agenda del governo, che attualmente pone al primo piano le voci “Pnrr” e “riforme costituzionali”, e con la campagna elettorale in corso da diverse settimane, soprattutto in vista delle elezioni regionali e, soprattutto, delle elezioni europee previste a ...

Roma, 26 febbraio 2024 – Fra pochi giorni saranno in pagamento le pensioni di marzo 2024. Ma quando saranno versate e si potranno ritirare in Posta? E gli ... (quotidiano)

Con queste malattie croniche si può andare in pensione 11 anni prima: Chi ha una malattia cronica può anticipare l’accesso alla pensione fino a 11 anni (se donne, mentre per gli uomini il requisito anagrafico si riduce di 6 anni). Oggi per l’accesso alla pensione di ...money

Che cos'è quota 96,7 e come funziona per pensione anticipata Spiegazioni e chiarimenti INPS in circolare n.812 2024: Le nuove spiegazioni e i chiarimenti dell’Inps sulla possibilità di andare in pensione anticipata con la quota 96,7: ecco come funziona Che cos'è la quota 97,6 e come funziona per la pensione ...businessonline

Chi compie 63 anni nel 2024 potrà andare in pensione con Ape Sociale: La pensione con Ape Sociale nel 2024 cambia pelle. Da quest’anno, in base alla riforma della previdenza contenuta nella legge di bilancio, le uscite anticipate diventano più stringenti. Fra queste c’è ...investireoggi