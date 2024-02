note di casa | Donizetti inascoltato | ovvero cinque ascolti per conoscere l’altro volto di Gaetano

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 27 febbraio 2024)non è stato solo un grande operista. Oltre ai famosi melodrammi, sono arrivate a noi molte pagine meno conosciute, ma comunque significative per comprendere la produzione del compositore bergamasco. In questo viaggio scopriamocomposizioni di genere, periodo e stile diversi tra loro per farun lato meno noto del «Gufo» di Borgo Canale