Murray parla col cuore in mano al mondo del tennis | “Non mi resta molto tempo”

Andy Murray duro: "I tennisti a volte sono un po' ipocriti parlando del calendario": Non si è ancora spenta l'eco del suo appello per un Master 1000 in Sudamerica che Murray, conversando con il sito The National News ha parlato anche del calendario dei tennisti e delle esibizioni ...tennisworlditalia

Tabellone ATP Dubai 2024: Sonego in zona Medvedev, Musetti verso Rublev. Spicca Shapovalov-Murray: L’albo d’oro parla da solo: Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero, Roger Federer (otto volte), Rafael Nadal, Novak Djokovic (cinque volte), Andy Murray, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev.oasport

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, i personaggi originali saranno camei parla il regista: Gil Kenan, regista di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, spiega l'importanza che assumeranno i personaggi originali nel film di prossima uscita.cinema.everyeye