Mottarone | tra i 25 e i 30 milioni ai parenti delle vittime

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ammonta tra i venticinque e i trentadi euro la cifra complessiva dei risarcimenti riconosciuti fino a questo momento ai famigliariquattordicidell'incidente della funivia dele all'unico sopravvissuto, Eitan Biran, il bambino oggi di nove anni, sommando quanto garantito da Leitner e da Reale Mutua, l'assicurazione della società Ferrovie dele di alcuni degli imputati. È la cifra calcolata oggi e che trapela dall'udienza preliminare in corso alla Verbania.

Mottarone: mamma vittima, 'Noi siamo condannati a vita': VERBANIA, 27 FEB - "Alla fine i condannati siamo noi, siamo condannati a vita perché la nostra vita non c'è più. La nostra vita è solo di rabbia e di dolore per come sono andate le cose. Spero che fin ...messaggeroveneto.gelocal