L' Egitto annuncia gara d' appalto per rinnovare i suoi aeroporti

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'prevede di lanciare nei prossimi giorni un bando diglobale per la gestione e lo sviluppo dei, 28 in tutto il paese, 9 dei quali internazionali. Lo hato il ministro dell'Aviazione civile, Mohamad Abbas Helmy. Nelle dichiarazioni rilasciate alla Cnbc Arabia, Helmy ha affermato che "lamira a migliorare i servizi offerti ai passeggeri, nonché a sviluppare e migliorare le prestazioni degliegiziani". Il governo egiziano hato il 15 gennaio l'intenzione di costruire un nuovo terminal all'aeroporto del Cairo entro il 2027, con l'obiettivo di aumentare la capacità di gestione dell'aeroporto prevedendo 30 milioni di transiti in più all'anno. Il numero totale di passeggeri in...

