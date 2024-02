Istigazione all’odio Vannacci indagato anche per il suo libro | Censura contro di me

(Di martedì 27 febbraio 2024) ROMA Piove sul bagnato. Dopo le presunte "spese pazze" quando era addetto militare italiano a Mosca, il generale dell’Esercito Roberto, èa Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suoIl mondo al contrario. Nei suoi confronti stavolta viene contestato il reato dirazziale. Il procedimento è stato avviato alla luce di denunce depositate nei mesi scorsi da alcune associazioni. Sotto la lente degli inquirenti sono finite alcune affermazioni presenti nelautoprodotto e diventato, di fatto, un caso, con 200 mila copie vendute. Una delle denunce è stata posta all’attenzione dei pm da parte di una associazione assistita dall’avvocato Massimiliano Strampelli. Oggetto dell’esposto alcuni passaggi del...

«Ho scritto un libro nel quale ho manifestato delle opinioni: forse per qualcuno criticabili, ma rimangono tali. Credo che nel 2023 le opinioni si combattono ... (ilmessaggero)

