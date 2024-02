Il paradosso della Sicilia bravissima nella differenziata e con la spazzatura in strada

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per chi atterra all’aeroporto di Palermo Punta Raisi, e noleggia magari un’auto, la scena potrebbe essere straniante: nei dintorni dello scalo, infatti, tra Cinisi e Casini soprattutto, laè affiancata da una lunga linea ininterrotta di rifiuti, che a volte assomigliano a vere e proprie collinette. Dentro c’è di tutto. Oltre la solita monnezza ci sono divani e lavatrici, passeggini (tantissimi), giocattoli rotti. Tant’è che il turista, o l’alieno, che arriva inpensa che qui siamo all’anno zero per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Sorprenderlo è un piccolo piacere. Laè oggi una delle Regioni più virtuose per la raccolta. Ini (quasi tutti) sono bravi. Ben ottanta comuni sono classificati “rifiuti free” perché producono non più di i settantacinque ...