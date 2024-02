' Hamas | affermazioni di Biden sulla tregua sono premature'

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un funzionario diha detto a Reuters, come riporta Haaretz, che i commenti del presidente americano Joesu unaa Gazaprematuri e non corrispondono alla situazione reale sul terreno. Secondo il funzionario ci"ancora grandi lacune da colmare" nell'accordo prima che venga garantito un cessate il fuoco.

Israele, Netanyahu insiste: operazione a Rafah anche in caso di accordo con Hamas: Feb 25, 2024 M.O. Roma, 25 feb. (askanews) – Non è ancora chiaro se i negoziati in corso in Qatar porteranno ad un accordo sul rilascio degli ostaggi, ma Hamas dovrà “cedere fino ad arrivare ad una ri ...askanews

Trump alimenta le paure: "Con Biden eletto le milizie di Hamas terrorizzeranno le nostre strade": Non solo, le milizie islamiche di Hamas «terrorizzeranno le nostre strade», ci sarà ... Per un’ora e mezza, Donald Trump ha fatto affermazioni incendiarie sui migranti che «uccidono i nostri cittadini ...globalist