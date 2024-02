Giancarlo ucciso a Palermo | fermate tre persone | inseguimento e spari in strada con due pistole

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per la sparatoria avvenuta ieri sera nel rione dello Sperone a, costata la vita al 37enneRomano, fermati padre e figlio ma anche il 29enne ferito che era con Romano. Non si esclude uno scontro nell’ambito del controllo delle attività criminali.

Giancarlo Romano ucciso in strada a colpi di pistola, svolta nelle indagini: Tre fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano avvenuto nella serata del 26 febbraio nel quartiere Sperone a Palermo. Si tratterebbe di padre e figlio e anche dell'uomo rimasto ferito, A. S. C., che è ...today

L’omicidio di Giancarlo Romano allo Sperone: “Persona educata e sempre sorridente”: Rabbia e dolore per la morte di Giancarlo Romano, 37 anni, ucciso nella tarda serata di ieri in via XXVII maggio, a Palermo. L’uomo è stato raggiunto da almeno tre colpi d’arma da fuoco nel corso di u ...mondopalermo

Sparatoria a Palermo, un morto e un ferito: fermati padre e figlio, sullo sfondo le scommesse clandestine: Sparatoria a Palermo, lo scontro sarebbe nato da una lite probabilmente legata alla spartizione dei proventi delle scommesse clandestine che poi sarebbe degenerata in una resa dei conti a colpi di pis ...globalist