Concorsi per dirigenti ASL in Campania | pubblicati i bandi | i profili richiesti e come partecipare

Tredici anni fa oggi in un campo di Chignolo d?Isola, nella Bergamasca, era stato rinvenuto il cadavere di Yara Gambirasio : per quell'omicidio è in carcere ... (leggo)

Sanità, in Friuli Venezia Giulia un miliardo per i dipendenti: In Campania, la regione che occupa l’ultimo posto in classifica, non si superano le 3,59 unità. In questo momento in regione è in corso il concorso per l’assunzione di 338 infermieri. L’Arcs, ...messaggeroveneto.gelocal

Malattie mentali: 9 milioni i cittadini che ne soffrono nel nostro Paese. Al via il progetto per ridisegnare i luoghi di cura: Oltre a nuovi arredi e mobili, in entrambe le stanze sono installate alcune opere del concorso “People In Mind”. “Così è possibile svolgere attività in un ambiente confortevole e funzionale, pensato e ...adnkronos

Docudì: torna in città il concorso di cinema-documentario: Fuori concorso ricordiamo l’evento speciale, la proiezione di “Cielo aperto” comunità unite nel tentativo di riappropriarsi della propria città, Venezia, tra resilienza ed azione sociale. Il festival ...ilpescara