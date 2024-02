Brasile | avvocato ucciso a colpi d' arma da fuoco in centro a Rio

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'Rodrigo Marinho Crespo è statonel tardo pomeriggio di lunedì con diecid'dain Avenida Marechal Câmara, neldi Rio de Janeiro in, davanti allo studio di cui era socio. La divisione omicidi della polizia civile parla di un'esecuzione. Secondo le prime testimonianza raccolte infatti l'assassino - con il volto coperto da un passamontagna - è sceso da un'auto e prima di fareha chiamato la vittima per nome. Il luogo dell'agguato si trova nei pressi sede dell'Ordine degli avvocati brasiliano (Oab) e a pochi metri dagli uffici della procura e del difensore pubblico. In un comunicato l'Oab ha parlato di "sconcerto" per l'accaduto e ha espresso le condoglianze alla famiglia e agli amici del ...

