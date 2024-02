Borsa | l' Europa viaggia cauta | lo spread resta a 145 punti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le Borse europee si mostrano caute con la lente ai dati macro. Dopo l'inflazione giapponese che è rallentata per il terzo mese consecutivo ma è sopra le stime degli analisti, l'attesa è soprattutto agli Stati Uniti con gli ordini di beni durevoli e di merci e il dato sui prezzi delle case. Poco mossa la fiducia dei consumatori tedeschi a -29, in linea con le stime mentre quella francese è scesa a 89dai 91 precedenti e dal 92 previsto. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con gli acquisti sui tecnologici che bilanciano le vendite sui farmaceutici. Lotra Btp e Bund oscilla sopra i 145con il rendimento del decennale italiano che risale al 3,88%. A Milano (Ftse Mib +0,21% a 32.627) prende fiducia Campari (+0,56%) in attesa dei conti. Rialzi anche ...

