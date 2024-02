Re Carlo | indiscrezioni | che brutta fine ha fatto lo scudiere sexy

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Di Jonathan Thompson, fedelissimo escudiero di reIII, si sono perse le tracce. Mercoledì 21 febbraio, durante l'udienza di Sua Maestà a Buckingham Palace con Rishi Sunak, non c'era. Al suo posto il tenente comandante William Thornton della "Fleet Air Arm”. Perché? Riporta la Repubblica che lo scudiero "sarebbe sparito proprio a causa dell'eccessiva notorietà che, con il suo fascino, si è guadagnato in Internet e sui social network. Soprattutto quando, dopo la morte di regina Elisabetta nel settembre 2022, il video di lui che entrava a palazzo raggiunse quasi 9 milioni di visualizzazioni su TikTok. Da allora e dopo altre apparizioni a fianco di re, Thompson era stato soprannominato online Major Eye Candy, ossia, Maggiore Delizia per gli Occhi. Addirittura, era stata commercializzata una borsa in suo onore, con lo ...