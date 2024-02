Meteo | allerta gialla lunedì 26 febbraio su Toscana occidentale | costa e Arcipelago

(Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze, 252024 – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'per rischio idrogeologico dalle ore 16 di domani26fino a mezzanotte su. Lo rende noto il governatore Eugenio GIani sui social: le precipitazioni potranno anche assumere carattere temporalesco. Attese abbondanti piogge in particolare su Lunigiana, Garfagnana, Apuane e litorale settentrionale. Domani prevista poi neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, successivamente è atteso un rapido innalzamento della quota, la neve che cadrà solo sulle cime più alte

