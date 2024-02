Lecce-Inter 0-2 | raddoppiano i nerazzurri

Prosegue la 26ª giornata di Serie A. Alle ore 18, il Lecce di Roberto D’Aversa ospita l’Inter di Simone Inzaghi, in uno scontro... (calciomercato)

Lecce-Inter è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’Inter di Simone Inzaghi sfidato i salentini allenati da Robero ... (inter-news)

Il secondo tempo di Lecce-Inter è iniziato in ritardo per le condizioni fisiche dell'arbitro designato, Doveri , costretto ad abbandonare il match durante ... (fanpage)

LIVE - Lecce-Inter 0-3, 56': Lautaroooooooooooooooo!!! Frattesi dilaga, cross facile e il Toro fa doppietta: 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez. 47' pt - Sansone prova in maniera un po' egoistica la conclusione, palla ...fcinternews

Inzaghi: "Calhanoglu ha avuto un problema nella rifinitura. Domani farà gli esami": Il turco è in panchina a Lecce, ma non è disponibile. Difficile che ci sia contro l'Atalanta: gli accertamenti stabiliranno l'entità del problema. E il ritorno degli ottavi di Champions del 13 marzo s ...gazzetta

Lecce-Inter 0-1 (15' Lautaro Martinez): Lecce-Inter 0-1 (15' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 47' - Subito Lecce pericoloso! Sansone prova il tiro ma scivola, però riesce a tenere il pallone. Passaggio per Gallo ...fcinternews