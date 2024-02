Inter | problema muscolare per Calhanoglu | le condizioni | esami previsti per domani

(Di domenica 25 febbraio 2024) Hakannon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Lecce, al Via del Mare, valida per il 26° turno...

QUI NAPOLI - Calzona a Dazn: "problema mentale. Finchè la matematica non ci condanna dobbiamo puntare al massimo": Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha commentato il pari di Cagliari ai microfoni di Dazn: Nel primo tempo Cagliari molto aggressivo, lei però ha trasmesso calma. Il problema ...tuttojuve

IL COMMENTO - Cucchi: "Cambiano gli allenatori ma i problemi del Napoli restano": Cambiano gli allenatori ma i problemi del Napoli restano. I sardi si sono battuti bene. #CagliariNapoli", scrive su X il giornalista Riccardo Cucchi commentando il pareggio del Napoli contro il ...napolimagazine

Calhanoglu in panchina, Inzaghi: "Oggi non è disponibile, ha un problema": Assente dalle formazioni ufficiali di Lecce-Inter, Hakan Calhanoglu si accomoda in panchina. L'ex Milan e Bayer Leverkusen non è in campo per la gara del Via del Mare, lasciando il proprio posto al ...fantacalcio