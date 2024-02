Inter | è poker anche con le seconde linee Davide Frattesi simbolo del turnover vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Persino con sette cambi di formazione rispetto alla vittoria contro l'Atletico Madrid, l'centra il successo in casa del Lecce. Una dimostrazione di profondità, concretezza, in una partita che resta in bilico per un'ora, finchénon sigla il momentaneo raddoppio spegnendo le velleità di recupero dei pugliesi. In un battito di ciglia l'equilibrio si trasforma in abisso tra le contendenti, i due gol di scarto diventano tre e poi quattro, mentre i gol di Martinez in Serie A salgono a 101 totali, 22 solo nel campionato in corso. Numeri impressionanti, come quelli difensivi. Ventidue clean sheet, dieci vittorie consecutive in altrettante partite del 2024, una cavalcata che non conosce sosta e che ora arriva al cospetto dell'Atalanta nel recupero di mercoledì. L'ritroverà probabilmente una fisionomia più simile a quella ...