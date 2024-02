I “Megara” rappresenteranno San Marino all’Eurovision Song Contest 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ieri sera 24 febbraiosi è tenuta la finale della 3ª edizione del festival “Una Voce per San”, condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto che hanno annunciato il nome di chi rappresenterà la Repubblica di Sandal 7 all’11 maggio, a Malmö in Svezia. Vincono i “” che appuntola Repubblica di San. Andiamo a saperne di più. I “. Infatti, vincono la 3ª edizione di“Una Voce per San”. Così volano al prossimo Eurovision...