Elly Schlein | un anno di impegno per la verità e la giustizia a Cutro

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 25 febbraio 2024) È ormai passato undall’implacabiledinella richiesta diper quanto accaduto a. La segretaria del Partito Democratico non si arrende e continua a porre la stessa cruciale domanda: per quale motivo le motovedette della Guardia Costiera non sono intervenute per soccorrere un’imbarcazione in difficoltà, già segnalata L'articolo proviene da News Nosh.