D’Aversa | «Lecce alla pari per 30 minuti | poi solo merito Inter!»

(Di domenica 25 febbraio 2024)dopo-Inter terminata sul punteggio di 0-4, in un’intervista su DAZN ha commentato la sfida di questa sera sottolineando la forza dei primi in classifica. L’AVVERSARIO – Robertodopo-Inter 0-4 ha parlato così: «Da dimenticare questo periodo? Sì, soprattutto la partita di questa sera. Nel primo tempo fino all’occasione di Blin i ragazzi hanno fatto una gara. Poi nei duedove abbiamo concesso i gol, la partita è finita. Potevamo riaprire la partita, anche se contenere questa Inter non è semplice. Bisogna darea questa Interdecima vittoria consecutiva, una squadra di livello nonin ambito Nazionale, ma soprattutto in campo internazionale, e lo stiamo vedendo. ...