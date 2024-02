Cortei | Braga | ‘ora è Meloni che deve spiegare in Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Le parole del Presidente Mattarella non possono cadere nel vuoto. Abbiamo capito che il ministro Piantedosi ha ricevuto la ‘linea’ con una telefonata da Palazzo Chigi, parlando solo oggi e a distanza di ore dai fatti di Pisa. E allora siamo convinti che questa volta debba essere direttamente la presidentecome sia stato possibile alzare i manganelli su giovani manifestanti inermi. Come mai da mesi assistiamo a atteggiamenti di repressione del dissenso, che vanno dalle identificazioni a tappeto, alla circolare ministeriale contro le occupazioni scolastiche, ai manganelli contro gli studenti”. Lo afferma Chiara, capogruppo del Pd alla Camera.“Chiediamo -aggiunge- che la presidente del Consiglio venga in Parlamento non solo per chiarire cosa è successo a Pisa, ma per ...