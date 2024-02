Como-Parma 1-1, le pagelle: Verdi firma il pareggio, Man sciupa troppo

(Di domenica 25 febbraio 2024)1 Primo tempo: 1-1(4-2-3-1): Semper 7; Goldaniga 6, Odenthal 6, Barba 5,5, Ioannou 6,5 (dal 26’ st Sala 6,5); Bellemo 5,5, Abildgaard 6; Da Cunha 7,7 (dal 34’ st Chajia 6), Strefezza 6,5; Gabrielloni 6 (dal 34’ st Fumagalli sv). All. Roberts 6.(4-2-3-1): Chichizola 6,5; Delprato 6,5, Circati 6, Balogh 6, Di Chiara 6,5; Sohm 6 (dal 16’ st Estevez 6,5), Hernani 6; Man 7 (dal 1’ st Partipilo 6,5), Bernabé 7 (dal 31’ st Cyprien 6), Mihaila 7 (dal 31’ st Charpentier 6);6,5 (dal 24’ st Coulibaly 6). All Pecchia 6.5 Arbitro Chiffi di Padova 6,5. Marcatori: .al 3’,al 24’ pt.

Pareggio d’alta classifica tra Como e Parma (1-1) al termine di una gara che si era subito messa in discesa per i ducali, passati in vantaggio al 3’ con il ... (sportface)

Como e Parma pareggiano 1-1: Verdi e Benedyczak in rete, equilibrio in campo: Como e Parma pareggiano 1-1 con gol di Benedyczak e Verdi. Prestazioni discrete per entrambe le squadre, con Semper e Man tra i migliori in campo. Arbitraggio di Chiffi valutato 6,5.ilgiorno

Il Brescia non riesce a sfondare: Il Brescia pareggia senza gol contro la Reggiana in una partita equilibrata. Avella debutta nella ripresa. Altri risultati e classifica della Serie B.msn

Serie B - Venezia: l'acrobazia al 92' di Olivieri da album di figurine vale il 2° posto; 2-2 tra Cremonese e Palermo: che vale il 2-1 per il Venezia, abile ad approfittare del 2-2 tra Cremonese e Palermo per impossessarsi del secondo posto in solitaria a 48 punti; 1-1 tra Como e Parma.eurosport