Ad un passo L' accordo per la tregua a Gaza c' è | manca la firma

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sei settimane di stop alle armi e il ritorno a casa di una quarantina di ostaggi israeliani, in cambio della liberazione di 300 prigionieri palestinesi. Gli americani sono moderatamente ottimisti. Benjamin Netanyahu: "Se Hamas rinuncia alle sue richieste deliranti e le riporta alla realtà, allora ci sarà un". La minaccia di un’azione su Rafah continua a essere più che presente

Si è conclusa nella giornata di martedì 13 febbraio l' udienza per l' archiviazione del caso di Dora Lagreca , la 30enne precipitata dal quarto piano a Potenza ... (fanpage)

Gaza, Netanyahu non cede: "Arriveremo a Rafah e mancherà poco alla vittoria": Nessun passo indietro. Mentre a Parigi prosegue la difficile e delicata ... Dice alla CBS che non è chiaro se dai colloqui in corso si concretizzerà un accordo sugli ostaggi, rifiutandosi di discutere ...tg.la7

Matera: Ferrosud, chiusa la vertenza di 10 anni. A luglio le assunzioni: È ad un passo un traguardo storico con il recupero di tutti quanti i 64 dipendenti della Ferrosud con Mermec. La definizione del recupero delle ultime 23 unità prevista nell’accordo iniziale entro que ...quotidianodelsud