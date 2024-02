Travolta sulle strisce . Ragazza di 29 anni in gravi condizioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Unadi 29è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto a Bergamo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 di ieri. Lastava percorrendo a piedi via Broseta, quando è statadalla vettura, una Polo Volkswagen guidata da una donna di circa 90residente in città. L’urto è stato talmente violento da sbalzarla a circa dieci metri di distanza dal punto dell’impatto. La vittima ha riportato un trauma alla testa e agli arti inferiori. Soccorsa dai sanitari del 118 con l’ambulanza, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo.