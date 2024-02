Qualcuno si ricorda del Draft ?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 febbraio 2024) Seguendo gli show settimanali si percepiscono i tre roster della WWE come un unico brand dai contorni sfumati, spesso sovrapponibili tra loro. Il che non è un problema, anzi. Così facendo i propri favoriti possono arrivare a scontrarsi senza particolari limitazioni o censure, dando vita a faide che altrimenti sarebbero impossibili da costruire. Un grande “amalgama” di talenti che, a seconda quasi dell’abitudine, si suddividono poi nei vari show, ma che all’occorrenza si ritrovano a compattarsi nelle grandi occasioni. Tutto stona però con quanto annunciato dalla WWE lo scorso 28 Aprile, che aveva declamato in pompa magna il ritorno del “”, al fine di separare definitivamente i vari brand della Compagnia. Così l’1 Maggio, tre giorni dopo, avevamo tre roster ben distinti, con nuove “combinazioni” di atleti e possibili grandiose rivalità in ...