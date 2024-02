L'Arma Azzurra in Prefettura: "Cento soci in prima linea"

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’Asazione Arma Aeronautica di Zelo incontra il prefetto: "Gli abbiamo portato in dono il calendario e la spilla realizzati per il nostro centenario, presentando il nostro ruolo". I compiti fondamentali delriguardano sia la difesa dello spazio aereo sia il supporto alle popolazioni in difficoltà e altri servizi di assistenza relativi, ad esempio, al trasporto sanitario di malati gravi, traumatizzati o che necessitano di trapianto. La stretta di mano tra il sodalizio e le autorità è stata organizzata in occasione del centenario delaeronautica militare. Il Direttivo della sezione zelasca dell’asazione, guidato dal presidente Santino Maffezzoni e accompagnato dal sindaco di Angelo Madonini, è stato accolto dal prefetto Enrico Roccatagliata. "Abbiamo l’unica sezione ...