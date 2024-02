Ecofin, Dombrovskis: Ue sotto pressione, rilanciarne la strategia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – “L’Unione europea èdobbiamo rilanciare la nostraper restare al passo” con il resto del mondo. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdisnella conferenza stampa al termine dell’a Gand. “Vediamo alcune aree chiave. Sul mercato unico dei capitali stiamo prendendo azioni per rafforzarlo e rimuovere le barriere. Inoltre – ha proseguito – vogliamo massimizzare i benefici della natura aperta dell’Ue, minimizzando le vulnerabilità strategiche, questo riguarda anche la sicurezza. “Stiamo anche compiendo tanti passi per fare sì che anche le nostre imprese restino attrattive e che generino investimenti, specialmente nel privato – ha detto – per realizzare i nostri obiettivi”. In questo ambito sarà rilevante il ...