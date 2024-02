WTA Dubai | Cirstea fa il miracolo e trova Paolini in semifinale Bene Swiatek | Gauff eliminata

A che ora Paolini-Cirstea: programma semifinale WTA Dubai, canali, streaming

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’è anche l’Italia nelle semifinali di. Jasmineè tra le migliori quattro del secondo 1000 stagionali grazie al forfait di Elena Rybakina, e l’azzurra avrà una grossa occasione per ottenere la prima finale di categoria sfidando un’altra sorpresa, la rumena Sorana. A quasi trentaquattro anni la rumena sta giocando forse il suo miglior tennis in carriera da un anno a questa parte e ottiene la secondadi categoria in carriera dopo quella di Miami lo scorso anno. E la raggiunge con una rimonta irreale, quando era sotto 6-2 5-1 con la numero 7 del seeding Marketa Vondrousova, andando a salvare sei match point e procurandosi quello che è già uno dei momenti dell’anno. Facile facile invece la vittoria di Iga: la cinese Qinwen Zheng oggi non ha la velocità e le ...

