Vigarano guarda verso est Ecco l’ungherese Gorjanacz

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pallacanestroè lieta di comunicare di aver firmato Agnesfino alla chiusura della stagione sportiva 2023/2024. Ungherese di Baja, classe 1994, ala di 183 centimetri, Agnes ha iniziato la stagione 2021/2022 con la squadra ungherese del Cegledi (in cui ha giocato per tre stagioni). In 24 partite ha segnato 4,9 punti di media con 4,5 rimbalzi e 1,6 assist. Ha disputato la seconda parte della stagione in Belgio con lo Spirou Ladies Charleroi (10,2 punti di media, 4,5 rimbalzi, 2,7 assist) e ha giocato anche in Eurocup, segnando 5,8 punti di media, con 2 rimbalzi e 2,8 assist. Nel suo palmares la presenza con l’Ungheria medaglia di argento al Campionato Europeo U20 a Sofia nel 2014. Inoltre ha giocato per altre squadre ungheresi come ZTE Noi labda Klub, Miskolc, PINKK-Pecsi e NKA Universitas PEAC Pecs. Nell’agosto 2022 firma a Vicenza, ...