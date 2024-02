Uomini e donne | Maria De Filippi accompagna Orfeo Goldin alla porta | il cavaliere lascia il programma

Uomini e Donne: video, Tronisti, news e anticipazioni dal Trono Classico e Over

Allora, adesso voi mi fate uno speciale di Uomini e Donne in fascia non protetta, una striscia anche solo di un minuto una volta passata la mezzanotte, perché ... (isaechia)

Tre incidenti in poche ore a Foggia: due donne investite, schianto in via del Mare: Due uomini sono già stati trasportati in ospedale ma al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e ambulanze del 118. E' il terzo incidente che si ... foggiatoday

Pugilato:33 nazionali si allenano ad Assisi in viste preolimpico: Gli incontri, a cui prenderanno parte atleti di tutto il mondo, si svolgeranno dal 3 all'11 marzo all'E-Work Arena di Busto Arsizio e l'Italia dovrebbe essere presente con un team composto, fra uomini ... ansa

Inaugura a Roma ‘Artemisia’, una mostra per riflettere sui diritti delle donne: Dopo l'inaugurazione di domani, la mostra sarà visitabile presso la Gard - Galleria Arte Roma Design, a Roma in via Dei Conciatori 3/I, dal lunedì al sabato, su prenotazione al numero +39 3403884778 e ... adnkronos