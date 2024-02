GF | la rivelazione di Simona Tagli | “Mi sono innamorata di una donna… è nella casa”

Grande Fratello 2024, Simona Tagli e gli amori: “Antonio Zequila mi ha lasciata per Sharon Stone” | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024è l’ultima arrivata al Grande Fratello e quindi le attenzioni di tutti, compreso Alfonso Signorini, siconcentrate su di lei. La showgirl non ha deluso e, anzi, ha rivelato alcuni particolari piuttosto intimi della sua vita: dal voto di castità fino al nuovo amore. La separazione dal padre della figliapuntata del 21 febbraioha parlato dei suoi trascorsi sentimentali: dalla conoscenza con il principale Alberto di Monaco fino alla separazione dal padre di sua figlia: “Io ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia – ha rivelato – estata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per il fatto di essere una donna di spettacolo. In questo processo che è durato tre anni mi ...