Freestyle | i 16 anni di Flora Tabanelli | “La scuola mi aiuta nel mio percorso Ascolto i consigli di mio fratello”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilè quasi sempre stata una disciplina invernale che vedeva l’Italia ai margini e con poche ambizioni. Adesso tutto sembra cambiato e gran parte del merito va dato ai due fratelli. In particolaresi è messa in luce come un talento cristallino che può davvero portare il nostro paese a raggiungere risultati ed obiettivi difficilmente pensabili solo qualche stagione fa. Il doppio oro alle Olimpiadi Giovanili di Gangwon ne è stata l’ultima conferma, ma anche il primo podio in carriera in Coppa del Mondo, rappresentano delle certezze per il futuro della giovanissima atleta azzurra. Hai solo 16e per la tua età hai già un ottimo palmarès, sei stata portabandiera e l’atleta italiana di spicco alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024, questo ti dà fiducia per il futuro o ti mette un po’ di ...