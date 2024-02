Borsa | Tokyo | apertura in rialzo +0 | 74%

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladiinizia gli scambi in aumento, malgrado la chiusura mista degli indici azionari statunitensi, sostenuta dalla nuova debolezza dello yen che dà slancio al comparto dell'export, e i risultati migliori delle aspettative dell'azienda dei chip di alta fascia Nvidia. Il Nikkei mette a segno un progresso dello 0,74%, a quota 38.545,88 e un guadagno di 283 punti. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica si svaluta sul dollaro, a 150,40, e sull'euro a 162,80.

Borsa: Piazza Affari apre in rialzo con Europa: Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Apertura in rialzo per Piazza Affari che nei primi minuti di scambi vede salire il Ftse Mib dello 0,26%. Bene anche il Dax a Francoforte che guadagna lo 0,10%, e il Cac40 ... lanuovasardegna