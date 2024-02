Rimborso sul canone di affitto | come ottenere la detrazione anche senza residenza

Buoni fruttiferi postali per i minorenni, al via: come funzionano, durata e rendimenti: Poste italiane ha distribuito sul mercato un prodotto – emesso da Cassa Depositi ... dedicati ai minorenni non sono previsti dei costi per la sottoscrizione e il rimborso, con l’unica eccezione per ...

Buoni fruttiferi postali per i minorenni: cosa sono, quanto costano e chi può sottoscriverli: Da ieri (martedì 20 febbraio) sono disponibili i nuovi Buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni, compresi tra gli 0 e i 16 anni e mezzo di età. A promuovere ...

Ancora 516 famiglie di Faenza fuori casa dopo l’alluvione. Il Comune proroga al 2024 il rimborso dell’IMU ai proprietari che affittano: Modalità per presentare la richiesta La domanda può essere presentata autonomamente online con SPID/CIE/CNS sul Portale dei Servizi al Cittadino ...