Reina | «Zielinski all’Inter? Dato tanto al Napoli! I contratti finiscono»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’ex portiere del Napoli,, ha parlato di, suo ex compagno in azzurro e futuro giocatore dell’Inter a parametro zero. L’estratto del suo intervento sul polacco in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. PROFESSIONISTA ? Pepeha detto la sua su Piotr, che in estate diventerà un giocatore dell’Inter: «Un giocatore e un ragazzo straordinario che hatantissimo al Napoli. Iarrivano alla fine se non c’è l’accordo e i calciatori hanno il diritto di firmare altrove. Capita. Ma hatutto e fino all’ultimo farà lo stesso». Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Pepe Reina esclusivo: "Cuore a metà tra Napoli e Barcellona. E secondo me vince...": A proposito: Zielinski, all’Inter da giugno a parametro zero ... Secondo la distinzione antropologica luciana - De Crescenzo, non Spalletti - Pepe Reina sarebbe certamente un uomo d’amore. Uno dei ...

Pagina 3 | Pepe Reina esclusivo: "Cuore a metà tra Napoli e Barcellona. E secondo me vince...": «Eh! Questo è brutto. Due giocatori verticali che non hanno paura di puntare, saltare l’uomo, avanzare e creare. Loro fanno veramente la differenza in un calcio dove si sta perdendo il senso e il ...

ESCLUSIVA (CdS) – L’ ex Pepe Reina: «Il mio cuore è diviso, Calzona e Xavi sono due amici. Ciccio farà grandi cose ma diamogli il tempo»: Kvara contro Yamal. «Eh! Questo è brutto. Due giocatori verticali che non hanno paura di puntare, saltare l’uomo, avanzare e creare. Loro fanno veramente la differenza in un calcio dove si sta ...