Mandello | attraversa i binari di corsa | 50enne travolto dal treno | è gravissimo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)del Lario (Lecco), 21 febbraio 2024 – Un uomo di 50 anni è stato investito da unalla stazione didel Lario. E' successo ieri sera, mercoledì, intorno alle 21.30. Ilstavando idiper non perdere ilper Lecco che stava arrivando in stazione, ma è statodal convoglio su cui sarebbe dovuto salire. All'incidente hanno assistito decine di altri viaggiatori, che si trovavano sia a bordo del, sia in banchina, pronti a salire a bordo come lui. Ilè stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. ...