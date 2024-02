Export musicale italiano a 26mln nel 2023 | +130% dalla pandemia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (askanews) – Più di 26 milioni di euro i ricavi dall’della musica italiana nel, per un totale di entrate da royalties che segna +20% rispetto al 2022. Sono i dati Deloitte per Fimi, pubblicati oggi. I risultati del, si legge in una nota, “celebrano un percorso di rimonta dei consumi di musica italiana a livello globale avviato nel 2020: in soli 4 anni l’ammontare dei ricavi è aumentato di più di 15 milioni di euro, per un rilevante incremento del 130% rispetto all’anno della”. A guidare la crescita dell’sono i ricavi digitali: +11% a quasi 21 milioni di euro. Un trend, viene rilevato, confermato dagli ascolti sanremesi: “Su Spotify la playlist “Sanremo 2024? ha macinato numeri da record ed è diventata – per la prima volta in ...