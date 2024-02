Cinque gravidanze in 5 anni | tutte false | la donna condannata per truffa all’Inps e al datore di lavoro a Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La signora Barbara Ioele voleva probabilmente entrare nel Guinness dei Primati. Ha infatti mandato al suodicongedi di maternità inperfigli dati alla luce tra 2014 e 2019. E ha avuto anche ben dodicia rischio, riuscendo a incassare 111 mila euro d. Ma era tutto falso. Anche se aveva fatto conoscere aldianche i nomi deifigli. Ovvero Benedetta, Angelica, Abramo, Letizia e Ismaele. Alla fine, secondo la condanna in primo grado, Ioele hato l’Inps e il suodi: per questo è stataa un anno e otto mesi di prigione per ...