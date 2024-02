Nasce il Comitato di fatto “Pozzuoli Sicura”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ieri presso l’Anfiteatro Flavio di, un gruppo di cittadini si è incontrato per discutere di Sicurezza e Bradisismo. Ascoltata l’introduzione del prof. Ciro di Francia, constatato che non sono iniziate le Valutazioni di Vulnerabilità per gli edifici siti ined esposti ai rischi derivanti dal bradisismo, visto che dette valutazioni sono state determinate Il Blog di Giò.

Sguscia. Finta a destra, un mezzo doppio passo, una giravolta accennata. Poi Jesper Lindstrom scarta, come scosso da una frustata non si sa se ... (ilnapolista)

Per disarmare la camorra non basta la repressione. La vera ?arma? è la prevenzione grazie a una rete sinergica tra Chiesa, scuola, terzo settore e ... (ilmattino)

« No all’uomo solo al comando del Governo e ai cambiamenti della nostra Costituzione in senso autoritario». L’Anpi, il Coordinamento per la democrazia costituzionale e il circolo di Brescia di Libertà ...Nasce il comitato "Renew Europe Macerata", guidato da Riccardo Cogliandro. Il comitato si compone di cittadini provenienti da diverse estrazioni politiche e associazioni con l’intento di condividere i ...In realtà la prima stazione in legno, fu costruita nel 1869 (foto). Il primo treno arrivò da Genova il 24 aprile 1870 e fu una festa. In seguito il ...