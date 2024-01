Effetto Houthi sul Canale di Suez | la guerra in Ucraina e la siccità del Canale di Panama Onu | “Commercfio mondiale travolto da una tempesta perfetta”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 - Il commercioè nel bel mezzo di una "", ha avvisato Jan Hoffman, capo della divisione tecnologica dell'Unctad, l'organizzazione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, alla stampa in videoconferenza dalla sede dell'Onu. La causa di questa crisi è dovuta a tre fattori: laincon l'interruzione delle rotte nel Mar d'Azov ed nel Mar Nero, gli effetti degli attacchi dei ribellisui passaggi attraverso il Mar Rosso con conseguenze dirette suldi, e infine lache mina il transito dei cargo per ildi. Inoltre questa '' ha portato ...