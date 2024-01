Bari | sorpasso sul Sudtirol per un centrocampista del Frosinone

Sprint dei pugliesi AGGIORNAMENTO 2 GENNAIO 14.15 - Era tutto fatto per il passaggio di Lulic dal Frosinone al Sudtirol, ma in extremis c'è stato il blitz delche ha fatto breccia sui ciociari e ...sul Catanzaro e aggancio proprio alla Cremonese in classifica, con il Palermo di Eugenio ... La Sampdoria di Pirlo rovina le feste al. Sorride a metà la Samp di Andrea Pirlo , che ha ...Lulic lascia il Frosinone. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club ciociaro ha raggiunto l'accordo col Sudtirol ...Può interessarti Castellana, ecco il Presepe Vivente nelle Grotte: “Buona la prima”. È visitabile fino al 7 gennaio – VIDEO 2 Gennaio 2024 Triggiano, vandalizzate le installazioni natalizie. “Immagini ...