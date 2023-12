Calcagno | “Non potevamo che premiare tanti calciatori del Napoli!”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Umberto, presidente AIC “Noncheazzurri, dopo la cavalcata trionfante dell’anno scorso. Era normale che i voti andassero soprattutto alla squadra campione d’Italia. Mi ha sempre colpito particolarmente e ieri sera ancor di più, il sorriso dei premiati. Si nota il divertimento e la passione con la quale trasferiscono le loro vittorie. Ieri si sono presi in giro, si sono ringraziati e l’atmosfera di Napoli credo dia una mano in situazioni come questa. Napoli-Inter? La prima mezz’ora è stata giocata molto bene da entrambe le squadre, soprattutto dal Napoli. A questi livelli poi, la differenza la fanno le situazioni e quando hai occasioni e non segni poi diventa difficile. Il Napoli ha talmente tanta ...