Sport in tv oggi domenica 3 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inla Coppa del Mondo di ciclocross, la Serie A1 di volley femminile, la SuperLega di volley, la Serie A di basket, la Serie A1 di basket femminile, e molto altro ancora. Per gliinvernali sono ingare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, biathlon, snowboard e speed skating, di Coppa del Mondo junior per short track e speed skating e di IBU Cup per il biathlon. Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: sarà il giorno degli inseguimenti, con la 10 km femminile che scatterà alle ore 14.00 e la 12.5 km maschile che partirà alle ...